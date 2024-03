Diablos Rojos hacen ‘arder’ a los Yankees de Nueva York

Repetir la hazaña de vencer a los míticos Yankees de Nueva York en casa y frente a su gente es un lujo que solo pueden darse los Diablos Rojos del México.

La escuadra mexicana hizo arder, la novena escarlata se quedó con la victoria en el segundo y último juego de pretemporada frente a los Mulos de Manhattan por pizarra de 8-5.

Esperar 56 años para ser testigos del choque entre los equipos más ganadores de las Grandes Ligas y de la Liga Mexicana de Beisbol valió la pena para los 20 mil 624 aficionados reunidos en el Estadio Alfredo Harp Helú de la capital del país.

Los Bombarderos del Bronx atacaron primero con un par de carreras remolcadas por el mexicano José Treviño y JC Escarra, silenciando, momentáneamente, a los presentes.

19-year-old Mexico native Luis Serna with a changeup for his first K of the night 🔥 pic.twitter.com/a4OQ7JyPuH