Diamond Sports Group, operador de las redes de Bally Sports, anunció en el tribunal de quiebras que está rescindiendo sus contratos de transmisión con los Rays de Tampa Bay y los Tigers de Detroit, según informaron el miércoles.

A pesar de mantener su acuerdo con los Braves de Atlanta, el futuro de otros cinco equipos de la MLB sigue en el aire, incluyendo a los Angels, Reds, Royals, Marlins y Cardinals. Este movimiento genera incertidumbre para la cobertura de los partidos de estos equipos en las próximas temporadas.

Bally Sports rejects all of its MLB team contracts, except for Atlanta Braves https://t.co/nP35zReZfH pic.twitter.com/WSuPtp7C2j