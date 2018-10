Diego Armando Maradona, tendrá prótesis en las dos rodillas

Agencia

MONTERREY.- El traumatólogo y cirujano colombiano, Germán Ochoa, que trata habitualmente a Diego Armando Maradona, habló sobre el estado de sus rodillas en una entrevista concedida a la web Toda Pasión, después que un video del Pelusa en el que apenas podía caminar durante un entrenamiento de Rayados, se hiciera viral.

"A Diego lo conozco bien porque lo operé en 2004 de la rodilla izquierda a 27 días de su despedida del fútbol en la Bombonera. Y en junio, antes del Mundial, le hicimos un tratamiento básicamente para que pueda atravesar sus actividades en el Mundial de Rusia de la mejor manera posible. Sé muy bien el problema que tiene", dijo.

"Maradona tiene una severa artrosis en sus dos rodillas y ya no tiene cartílagos. Los huesos tocan entre sí, el fémur con la tibia y el peroné. Es un problema grave porque le provoca mucho dolor, inflamación y dificultad para desplazarse. Sabe que la solución es operarlo y ponerle prótesis en las dos rodillas. A corto o mediano plazo hay que tomar la decisión del reemplazo articular, pero el problema es que Diego es un paciente joven. Pero sus rodillas no tienen otra solución".

También te puede interesar: Messi no debe volver a la Selección Argentina: Maradona

"La artrosis no tiene solución, hay una destrucción progresiva y total de los cartílagos, y por el contrario, si no se soluciona, se agrava porque avanza. No se detiene. Por eso hay que recurrir a las prótesis", aseguró.

"De momento lo que se puede hacer es un bloqueo de los nervios geniculares. Se bloquea el nervio que transmite las sensaciones al cerebro para eliminar el dolor. Pero no es una solución definitiva, solo elimina el dolor por un tiempo", dijo.

"No va a suceder que Diego no pueda caminar, no va a llegar a eso. Los avances de la tecnología permiten una solución. Pero la manera mas prudente e inteligente de llegar a una solución es operar las dos rodillas. Primero una y después la otra. Diego lo sabe", afirmó.

"Diego ya sabe qué es lo que no tiene que hacer porque lo hablamos muchas veces. Tiene que evitar todo lo que sea impacto: correr, saltar y demás movimientos que provoquen impacto en esas rodillas. Y debe hacer un mantenimiento de las rodillas y fortalecimiento muscular", añadió.