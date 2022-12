Directores de la F1 eligen a Checo Pérez como quinto mejor piloto del 2022

Como cada año, directores de los equipos de Fórmula 1 (F1), se han reunido para elegir a los mejores 10 pilotos, en el cual destacó en el quinto lugar el mexicano Michel Pérez Mendoza, mejor conocido como ‘Checo Pérez’.

Entre los directores que dieron el veredicto final para dar reconocimiento a los pilotos automovilistas se encontró, Christian Horner (Red Bull), Mattia Binotto (Ferrari), Toto Wolff (Mercedes), Otmar Szafnauer (Alpine), Andreas Seidl (McLaren), Jost Capito (Williams), Guenther Steiner (Haas), Mike Krack (Aston Martin), Fred Vasseur (Alfa Romeo) y Franz Tost (AlphaTauri).

Pese a que Checo Pérez durante este 2022 vivió una temporada de altibajos, tuvo la oportunidad de ganar dos grandes premios y terminó en un tercer lugar en el Campeonato Mundial de Pilotos, con 91 puntos, pero el cierre de temporada fue caótico al exponer tensiones en su relación con su coequipero en Red Bull, el holandés Max Verstappen, quien presuntamente no lo apoyó para ganar el subcampeonato.

1.- Max Verstappen 207

2.- Charles Leclerc 144

3.- George Russell 127

4.- Lewis Hamilton 100

5.- Sergio Pérez 91

6.- Lando Norris 81

7.- Carlos Sainz 68

8.- Fernando Alonso 67

9.- Valtteri Bottas 29

10.- Sebastian Vettel 24

Este formato de puntos indica 25 puntos para el primer lugar, el cual irá descendiendo sucesivamente con un 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 1, logrando obtener su ‘top 10’.

Es importante mencionar, que Max Verstappen logró un anticipado bicampeonato con 207 puntos y terminó en primer lugar en la votación, aunque curiosamente, no recibió votos para primer lugar por cuatro jefes de equipo.

Mientras que el cuarto lugar fue para Lewis Hamilton, quien ha sido siete veces campeón del mundo, premio por primera vez en 16 años de trayectoria en la Fórmula 1 no pudo ganar un gran premio.

The F1 team bosses choose their top 10 drivers of 2022 👀



Let's find out who made the cut! 🔎#F1 https://t.co/ox72FwxTL2