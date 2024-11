Djokovic critica falta de consistencia en el caso de dopaje de Sinner

Novak Djokovic expresó su comprensión ante las dudas planteadas por algunos tenistas sobre un posible doble rasero en el tratamiento del caso de dopaje de Jannik Sinner. El serbio, quien se encuentra compitiendo en el Abierto de Estados Unidos, coincidió en que "falta consistencia" en los procedimientos disciplinarios del tenis.

Jannik Sinner, el joven italiano y primer preclasificado en el US Open 2024, dio positivo en dos pruebas de esteroides anabólicos en marzo. Sin embargo, la Agencia Internacional de la Integridad en el tenis determinó que la sustancia prohibida ingresó accidentalmente en su organismo a través de un masaje recibido por su fisioterapeuta, lo que resultó en que no se le suspendiera.

Novak Djokovic says his loss to Jannik Sinner was one of the worst Grand Slam matches he’s ever played:



“He outplayed me completely…. I was shocked with my level in a bad way.. this was one of the worst Grand Slam matches I've ever played. At least that I remember.”



