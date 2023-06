Djokovic hace historia en Roland Garros: logra su título 23 de Grand Slam

Novak Djokovic dejó en claro durante años que este era su objetivo: ser el más grande. Lo que más le motivaba. Lo que le inspiraba. Los títulos más importantes en las mayores citas del tenis eran su meta y ahora finalmente queda en soledad — por delante de Rafael Nadal, por delante de Roger Federer, por delantero de todo hombre que tomado una raqueta.

Si Djokovic esperó por tanto tiempo para apoderarse del récord, pues tranquilamente podía esperar la media hora que le tomó entrar en calor en la final del Abierto de Francia. Y así, tras un tambaleante comienzo en un domingo de amenazantes nubes grises, acabó imponiendo su voluntad. Casper Ruud, su rival en la cancha Philippe Chatrier, no tuvo manera de responder tras ello.

Djokovic conquistó su 23er título de Grand Slam para quedar como el dueño absoluto del récord en el tenis masculino tras derrotar 7-6 (1), 6-3, 7-5 a Ruud en el duelo por el campeonato de Roland Garros.

El astro serbio de 36 años rompió el récord que compartía con Rafael Nadal en cuanto a la mayor cantidad de títulos individuales en la historia del tenis masculino, la cual se remonta a los años 1800.

Djokovic atrapó su tercer trofeo en la arcilla de París. Sus otros títulos aquí fueron ganados en 2016 y 2021, con lo que se convierte en el único hombre que ha obtenido al menos tres cetro de cada una de las cuatro grandes citas.

Desde que levantó su primer trofeo de Grand Slam en el Abierto de Australia de 2008, Djokovic ha acumulado 10 en Melbourne, siete en Wimbledon y tres en el Abierto de Estados Unidos.

Tome apunte a otra cosa: Djokovic vuelve a ponerse a mitad de camino para completar un Grand Slam en el año calendario — llevarse los cuatro grandes en una misma temporada.

