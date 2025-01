Djokovic pasa a octavos de final del Abierto de Australia 2025

Novak Djokovic continúa acercándose a hitos históricos en su carrera tras avanzar a los Octavos de Final del Abierto de Australia 2025.

El serbio, 10 veces campeón en Melbourne, venció al checo Tomas Machac con parciales de 6-1, 6-4 y 6-4 en dos horas y 22 minutos de acción en la icónica Rod Laver Arena.

Esta victoria marca su 17ª ocasión alcanzando esta instancia en el primer Grand Slam del año.

