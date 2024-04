Doblete de Mbappé guía al PSG a la remontada sobre el Barcelona en la Liga de Campeones

Kylian Mbappé se lució en la cancha y el Paris Saint-Germain (PSG), con un un espectacular doblete, liderando la remontada de su equipo tras la derrota en el partido de ida en casa.

Con un contundente marcador de 4-1 sobre el Barcelona, el PSG aseguró su pase a las semifinales del torneo más prestigioso de clubes en Europa.

El encuentro tomó un giro a favor del PSG luego de que el defensa del Barcelona, Ronald Araujo, viera la tarjeta roja en la primera mitad del partido.

A partir de ese momento, el equipo parisino supo capitalizar la ventaja numérica en el campo y logró un contundente resultado, con un marcador global de 6-4 a su favor.

Esta victoria marca el regreso del PSG a las semifinales de la Liga de Campeones, situándose entre los mejores cuatro equipos del torneo por primera vez desde el año 2021.

El exdelantero del Barcelona Ousmane Dembélé y Vitinha también anotaron por el PSG después de la expulsión de Araujo a los 29 minutos por una falta sobre Bradley Barcola.

Barcelona inició bien y abrió el marcador con un tanto de Raphinha a los 12 minutos, pero los visitantes tomaron el control al tener más jugadores en la cancha y el Barcelona no logró meterse otra vez al juego.

Mbappé anotó a los 61 y 89 minutos.

El club catalán alcanzó la fase de eliminación directa de la máxima competencia europea tras quedar eliminado dos años seguidos en la fase de grupos.

