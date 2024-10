Dodgers aumentan ventaja en la Serie Mundial 2024: vencen 4-2 a Yankees

Los Dodgers de Los Ángeles tomaron una ventaja de 2-0 en la Serie Mundial 2024 tras vencer a los Yankees de Nueva York 4-2 en el Juego 2. Con grandes actuaciones de Tommy Edman y Teoscar Hernández, el equipo angelino demostró su poder ofensivo y dejó en claro que buscan el título con determinación (MLB).

The Dodgers just beat the Yankees in Game 2 of the World Series 4-2 and have a 2-0 lead heading into New York.



Yoshinobu Yamamoto pitched a masterclass in his WS debut, Teo & Freddie hit homers and we are praying Shohei Ohtani is okay.



JOB IS DONE IN LA FOR NOW 😮‍💨 pic.twitter.com/V82Rbsp7nT