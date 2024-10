Dodgers: Clayton Kershaw se perderá el resto de la temporada tras lesión

Clayton Kershaw, el reconocido pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, no volverá a lanzar en la temporada 2024 debido a una lesión en el dedo gordo del pie. Esta noticia fue confirmada por el manager Dave Roberts el sábado, justo antes del primer juego de la serie divisional de la Liga Nacional contra los Padres de San Diego. “Dedicaremos el resto de 2024 a Clayton”, comentó Roberts, enfatizando la importancia de cuidar la salud del veterano lanzador.

Kershaw, de 36 años, ha tenido una carrera brillante en las Grandes Ligas, siendo ganador de tres premios Cy Young y elegido para el Juego de Estrellas en 10 ocasiones. Sin embargo, su temporada 2024 ha estado marcada por lesiones.

Después de someterse a una cirugía de hombro en el receso de temporada, Kershaw solo pudo lanzar desde el 25 de julio. El 31 de agosto, ingresó a la lista de lesionados debido a un espolón óseo en su pie izquierdo.