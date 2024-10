Dodgers logra victoria contra Yankees en inicio de la Serie Mundial

El primer juego del esperado Clásico de Otoño entregó un momento digno de Hollywood la noche de ayer: Freddie Freeman selló la victoria de los Dodgers de Los Ángeles sobre los Yankees de Nueva York con un grand slam en la décima entrada, dejando el marcador 6-3 en un Dodger Stadium a reventar.

Fue un inicio trepidante en esta Serie Mundial entre dos de las franquicias más icónicas del béisbol.

Miles de fanáticos de los Dodgers, consideran que su victoria fue un regalo enviado del cielo por el fallecido Fernando Valenzuela.

Freeman, afectado por un esguince de tobillo durante toda la postemporada, aprovechó el primer lanzamiento que vio de Néstor Cortés, un rectazo por dentro, y envió la pelota más allá de la barda.

Al soltar el bate, la multitud de 52 mil 394 aficionados estalló en aplausos mientras Freeman recorría las bases, completando una hazaña que ya se perfila como legendaria.

Al final del encuentro, el toletero corrió directo hacia su padre. “Yo sólo gritaba en su cara, lo siento papá”, confesó Freeman entre risas.

"[My dad] has been there since I was a little boy, throwing batting practice to me every day. This isn't my moment, it's his moment." 🙏@FreddieFreeman5 joins @Ken_Rosenthal after his walk-off grand slam in Game 1 for the @Dodgers! pic.twitter.com/7KH8fNfIFK

