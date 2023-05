¿Dortmund o Bayern? Bundesliga se define en la última jornada

El Final de la temporada 2022/23 de la Bundesliga está programado para el sábado 27 de mayo, se trata de una de las ediciones más reñidas de la liga alemana en los últimos años, ya que el campeón se define hasta está última jornada solo hay dos candidatos: Borussia Dortmund o el Bayern Múnich.

Los Die Schwarzgelben tienen una oportunidad de oro, pues dependen de sí mismos para proclamarse como monarcas, distinción que no consiguen desde que lograron el bicampeonato en 2011 y 2012, tienen una cita con la historia y para conseguir la máxima gloria únicamente necesitan ganarle al Mainz 05 equipo que ya no se juega nada al ser noveno no aspiran ni a competencias europeas ni corren el riesgo de perder la categoría.

El Dortmund controla su destino el triunfo como locales les permitiría celebrar con los suyos en el Signal Iduna, no obstante un empate los dejaría a merced del Múnich ya que aunque los supera por dos puntos, la diferencia de goles favorece a su rival, por lo que en caso de que los Negriamarillos igualen o pierdan solo les serviría que el Bayern cayera.

Borussia wie noch nie. 🖤💛 pic.twitter.com/hpinFZzt4F — Borussia Dortmund (@BVB) May 26, 2023

El gigante de Baviera por su parte corre el riesgo de perder la hegemonía de 10 años que habían establecido en Alemania, ellos jugaran frente al Colonia en calidad de visitantes, obligados a ganar y esperar que las combinaciones le favorezcan, la campaña 2022/23 ha sido complicada para el Bayern Múnich y podría terminar con las manos vacías, si el Borussia no deja escapar puntos.

Último entrenamiento antes del último partido de la temporada ⚽💪#FCBayern #KOEFCB pic.twitter.com/0GzqbDWDhh — FC Bayern München Español (@FCBayernES) May 26, 2023

Los partidos se jugarán simultáneamente a las 7:30 horas (Horario el centro de México) además de ello otros equipos luchan por finalizar entre los primeros cuatro para clasificar a la próxima edición de la Champions, mientras que otros siguen de lleno en la lucha por el no descenso.