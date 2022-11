Y soporten: Qatar se queda sin Dua Lipa por no respetar los derechos LGBT

A una semana que inicie la Copa Mundial de Futbol de Qatar, Dua Lipa indicó que no formaría parte del show de apertura de la competición por no respetar los derechos LGTBIQ+.

Pese a que Dua Lipa es una fiel aficionada al futbol, ayer por la mañana compartió, en una de sus historias de Instagram, que no participaría en el espectáculo del Mundial.

La cantante de 27 años también aclaró que, en ningún momento, había formado parte de alguna conversación para integrar parte del evento con las y los organizadores del show.

"No estaré actuando ni he estado nunca involucrada en ninguna negociación para actuar (en el Mundial)", aclaró la cantante.

Dua Lipa clears rumors about performing at the opening ceremony of the World Cup in Qatar.



‘I will not be performing & nor have I ever been involved in any negotiation to perform [...] I look forward to visiting Qatar when it has fullfilled all the human rights pledges it made’ pic.twitter.com/Ca7DA9H1bC