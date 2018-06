¡Wow! EA Sports revela el primer avance del FIFA 19

Agencia

MÉXICO.- Este sábado, EA Sports reveló el primer avance del FIFA 19, en donde puede verse ya el logo de la Champions League que tendrá su debut en el videojuego, de igual forma que la Europa League y la Supercopa de Europa.

Además de la publicación del primer tráiler, se dio a conocer la fecha del lanzamiento que será el 28 de septiembre; Cristiano y Neymar serán portada.

La edición de 2019 del videojuego estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC...

Cabe destacar que Cristiano Ronaldo y Neymar aparecen en el video vistiendo las casacas del Real Madrid y PSG, respectivamente, pese a los rumores sobre sus salidas. Además, ambos estarán en la portada, el portugués en el videojuego y el brasileño para las ediciones de preventa de Champions y Ultimate.

“La UEFA Champions League ha sido una de las características más solicitadas por los jugadores a lo largo de la última década y estamos muy emocionados por tener una de las competiciones más grandes a nivel mundial uniéndose al mejor juego del mundo en FIFA 19” comentó Aaron McHardy, productor ejecutivo de EA SPORTS FIFA.

El nuevo lanzamiento probablemente costará aproximadamente lo mismo que FIFA 18, con precios que comienzan desde alrededor de los 70 dólares para la edición estándar en todas las plataformas.

Se espera que el costo de las ediciones especiales cuesten entre 110 y 125 dólares. El año pasado, la 'Icon Edition' permitió a quienes pagaron 125 dólares jugar el título tres días antes que los demás.

Los jugadores que gastan extra en ediciones especiales suelen obtener paquetes extra de jugadores de FIFA Ultimate Team (FUT) para reforzar su nuevo equipo en el popular modo de juego.

