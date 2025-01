Eagles avanzan a la Final de la NFC con un triunfo sobre Rams

Los Eagles de Filadelfia vuelven a la Final de la Conferencia Nacional tras una ausencia de dos años, al superar 28-22 a los Rams de Los Ángeles en un emocionante duelo de la Ronda Divisional.

El mariscal de campo Jalen Hurts mostró su habilidad y resistencia a pesar de ser capturado en siete ocasiones por la defensiva rival.

En una de las jugadas más destacadas, Hurts esquivó una tacleada y recorrió 44 yardas para anotar un touchdown, dando una ventaja temprana a los Eagles. Sin embargo, los Rams respondieron rápidamente con un pase perfecto de Matthew Stafford hacia Tyler Higbee, logrando un touchdown que reavivó sus esperanzas.

La velocidad fue el arma clave de los Eagles, y Saquon Barkley lo demostró con una espectacular carrera de 62 yardas que devolvió la ventaja a Filadelfia.

Posteriormente, el juego quedó en manos de los pateadores: aunque Jake Elliott falló un punto extra, se redimió con una patada de 44 yardas. Por su parte, Joshua Karty mantuvo la precisión para los Rams con goles de campo de 30 y 33 yardas.

Los Rams no se rindieron y lograron un safety cuando Neville Gallimore y Keir Thomas derribaron a Hurts en su propia zona de anotación. Pero los errores pesaron para los californianos: un fumble de Kyren Williams al inicio del último cuarto le dio a los Eagles una oportunidad de oro en la zona roja, aunque solo lograron un gol de campo de 23 yardas por parte de Elliott.

El clima también jugó un papel crucial, causando otro balón suelto de los Rams.

La defensiva de Los Ángeles luchó para mantenerse en el juego, pero Elliott sumó otros tres puntos, y Barkley selló la victoria con una impresionante carrera de 78 yardas para la anotación final.

Aunque Stafford conectó con Colby Parkinson en los últimos minutos, el tiempo no fue suficiente para completar la remontada, quedándose a las puertas de la yarda 20 de los Eagles.

En cuanto a estadísticas, Hurts finalizó con 15 pases completos para 128 yardas, mientras que Stafford cerró su temporada con 26 envíos completos, acumulando 324 yardas y dos pases de anotación.

Ahora, los Eagles se preparan para recibir a los Washington Commanders en la Final de la NFC, buscando regresar al Super Bowl por primera vez desde su derrota en la edición 57 ante Kansas City.

Por su parte, Washington buscará romper una sequía de más de tres décadas sin llegar al gran escenario, desde que vencieron a Buffalo en el Super Bowl XXVI.

