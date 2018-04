'Las Pumas' gozan de buena economía y así lo demuestran

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La economía del equipo universitario va creciendo rápidamente, han aumentado aproximadamente 90 millones de pesos por año, ahora se sumó a ellos un nuevo patrocinador que se dedica a la venta de teléfonos.

También te puede interesar: La Selección Mexicana sube en el ranking de la FIFA

De acuerdo con el portal Excélsior, “Hoy en día, el club está sano financieramente. El próximo año va a estar muy bien y las alianzas estratégicas que hemos hecho nos ayudaron a crecer en más de 90 millones de pesos al año nuestros ingresos comerciales”, comentó Rodrigo Ares de Parga, presidente del Patronato del Club Universidad.

Bajo la administración de Ares de Parga, según el directivo, las finanzas del club mejoraron gracias a los patrocinadores, si se toma en cuenta que los ingresos comerciales representa el 30 por ciento del total de ganancias del club al año.

“Los ingresos de comercialización representan una tercera parte de los ingresos totales del club y este banco (el último patrocinador firmado) es uno de los más importantes que tenemos”.

Pumas tiene como objetivo crear un fondo de contingencias, que oscile en los 100 millones de pesos, que equivaldría a poco más de cinco millones de dólares, por eso ha buscado alianzas estratégicas con empresas privadas. Ese fondo o remanente, como le define Ares de Parga, ayudará al club a buscar refuerzos y mantener la estabilidad financiera, cuando haya malos resultados en la institución.

La viabilidad financiera del club está dada, no vamos a tener problemas el próximo año. Este año ya hay en el club un remanente, en 2018. En 2019 vamos a tener un remanente de alrededor de 100 millones de pesos, tenemos que crear un fondo de contingencia en el club, que nos permita hacer frente cuando no tengamos buenos resultados. Hay que recordar que nosotros no tenemos una empresa que nos ayude financieramente cuando nos va mal”.