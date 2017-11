Edwin Cardona anhela que Boca Juniors lo compre

Agencia

Ciudad de México.- Aunque su carta pertenece a Rayados, Edwin Cardona no piensa en regresar y cuenta los meses para que Boca Juniors haga válida la opción de compra y quedarse en el fútbol argentino, donde está cómodo.

Y es que el jugador colombiano mencionó que el entorno del cuadro Xeneize es especial, y no lo había vivido en algún otro club en el que ha estado, aunque su préstamo es por un año con opción de extenderse seis meses más, informa el portal Mediotiempo.

“Ahorita tengo contrato por poco tiempo, porque así lo tomaron en Monterrey; eso hablaba con mi familia, hace poco que fuimos a tomar un café y estaba hablando con mi esposa y con mi padre, que está acá, y le decía que de pronto no veía la hora de que hicieran válida la opción de compra, porque quería quedarme acá".

“Tengo muchas ganas de compartir más tiempo acá, lo que se vive es diferente y ahorita con el profe uno tiene la oportunidad de jugar, pero uno en el fútbol no sabe el día de mañana. Para mí sería muy satisfactorio quedarme acá, hay que esperar y el tiempo lo decidirá”, dijo en entrevista para "Fox Sports Argentina".

En los últimos días se ha comentado que Carlos Tévez podría ser su compañero de equipo y Cardona no tendría ningún problema en cederle el jersey con la ‘10’, por todo lo que significa para el club bostero.

“Carlos es un jugador fantástico, una de las personas que más he admirado, por todo lo que ha logrado en su vida y para mí sería un honor jugar a lado de él; no he hablado de eso con nadie, pero si la quiere, voy a cedérsela, porque él se la ha ganado, por lo que significa para Boca, pero si con respeto se la voy a dar”, finalizó.