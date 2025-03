El boxeo volverá al programa olímpico para Los Ángeles 2028

Este lunes 17 de marzo, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha confirmado que el boxeo volverá a formar parte del programa olímpico en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La junta ejecutiva del organismo, presidida por Thomas Bach, aprobó la inclusión del deporte tras años de conflictos sobre su gestión.

Aunque la decisión aún debe ser ratificada por la asamblea completa del COI, compuesta por unos 100 miembros, se espera que el trámite sea una mera formalidad.

The Qualification System Principles for @LA28 and the Participation Principles for @jojdakar2026 were approved today by the International Olympic Committee Executive Board.



More details: https://t.co/rLrUhXKeKz pic.twitter.com/hkFvkX7yMg