El doble rebase de Sergio Pérez en el GP de Las Vegas: una maniobra para recordar

Sergio "Checo" Pérez protagonizó uno de los momentos más emocionantes del Gran Premio de Las Vegas al ejecutar un espectacular doble rebase en la vuelta 38 de la carrera. Pese a arrancar desde la décimo sexta posición, el piloto mexicano logró remontar hasta la zona de puntos, rescatando una valiosa unidad para su cuenta personal y contribuyendo al Campeonato de Constructores para Red Bull Racing.

La acción destacada ocurrió cuando Pérez alcanzó al Haas de Kevin Magnussen y al Racing Bulls de Liam Lawson, quienes estaban en plena lucha.

What a move from Checo 🤩 Total commitment from Perez as he passes Lawson and Magnussen in one go 💪 #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/tfYf7QrDDs

Checo, mostrando una precisión y habilidad excepcionales, se emparejó con ambos en la recta entre las curvas 13 y 14 y los adelantó con una maniobra impecable. Lawson intentó recuperar la posición, pero las prestaciones del monoplaza de Pérez marcaron la diferencia, consolidando el avance del mexicano al puesto 12.

Tras el rebase, Pérez puso su mirada en el Alpine de Esteban Ocon y el Aston Martin de Fernando Alonso, continuando su lucha por recuperar posiciones en una carrera complicada.

El piloto de Red Bull comentó después de la carrera que la estrategia inicial, con neumáticos duros, no resultó como esperaba debido a una alta degradación. “No esperábamos esta degradación, comprometió mucho la carrera y ya no pudimos recuperar más posiciones. Si hubiéramos iniciado con el medio, habría sido un mejor resultado”, explicó Checo.

A pesar de los contratiempos, Pérez se mostró optimista sobre el desempeño del equipo y confía en que están cerca de resolver los problemas del monoplaza.

La Fórmula 1 se dirige ahora a Qatar y Abu Dhabi para cerrar la temporada 2024, con Red Bull buscando recortar la diferencia de 53 puntos frente a McLaren en la lucha por el Campeonato de Constructores.

Unfortunately we didn’t recover enough, we risked on a diferent strategy wich did not pay off.



Lamentablemente no recuperamos lo suficiente. Arriesgamos con una estrategia diferente, pero no dio resultado.#SP11 pic.twitter.com/lQJQGwj0tl