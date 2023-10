¡El mejor de la historia! Messi gana su octavo Balón de Oro

Lionel Messi astro argentino fue nombrado como el mejor jugador del mundo en el año 2023 durante la ceremonia realizada por France Football.

Con este resultado ganó su octavo galardón dorado (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Se cumplieron los pronósticos de especialistas y fanáticos después de las actuaciones de “La Pulga” en el Mundial de Qatar 2022 ya que ganó lo único que le faltaba para su carrera fuera de serie, la obtención de esa Copa del Mundo con Argentina.

Con esos argumentos basto para que se impusiera sobre sus rivales Erling Haaland que conquistó la Champions 2022/23 con el Manchester City o Kylian Mbappé que es considerado como uno de los mejores de la actualidad, ellos completaban la tripleta de nominados.

Messi realizó siete anotaciones en la justa mundialistas y también proporcionó otras tres asistencias, números que llevaron a la Albiceleste a consagrarse como los campeones del mundo.

Mientras, Haaland obtuvo el triplete con el Manchester City la temporada anterior, además de la Champions se llevaron la Premier League y FA Cup, marcando 52 goles en todas las competencias, pero al final las votaciones se inclinaron por el ex jugador del Barcelona.

Los votantes dejaron a Kylian Mbappé del PSG en el tercer puesto.

Otros galardonados importante de la noche fueron la jugadora del FC Barcelona Aitana Bonmatí con el Balón de Oro femenino y Jude Bellingham, del Real Madrid, con el Trofeo Kopa, premio otorgado al mejor jugador joven del mundo (menor de 21 años).

Lionel Messi from @InterMiamiCF keeps extending his record with eight Ballon d’Or!



