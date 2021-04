El mexicano habla y no tiene idea: Edson Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO.- Edson Álvarez, defensa del Ajax, dijo que los mexicanos que juegan en Europa tienen que aguantar críticas, muchas veces sin fundamentos.

"El mexicano habla y no tiene la más mínima idea de lo qué pasa por acá, somos muy pocos mexicanos que estamos en Europa, y los que estamos somos foco de la atención, y llueven críticas por todos lados, hay que disfrutar y aprender, la gente va a hablar y no pasa nada", dijo en entrevista para Guerreros Azteca.

Recalcó lo necesario que es seguir programando partidos de la Selección en Europa, ya que medirse con rivales del viejo continente les está permitiendo crecer y tomar experiencia.

"Trato de cumplir con lo que me piden, seguimos teniendo partidos de preparación, jugar con rivales europeos es muy diferente a jugar con rivales más locales, siempre hay una enseñanza, ganes o pierdas, pero siempre hay una lección que aprender y con base en ello el equipo puede aprender, el día de mañana que te enfrentes en un Mundial, a rivales europeos, sepas lo que vas a enfrentar", explicó en entrevista para Guerreros Aztecas.

También habló de la enseñanza que dejan y elevó un deseo en voz alta, pidiendo que haya más rivales europeos en el futuro del grupo que comanda el técnico, Gerardo Martino.

El también confesó que su adaptación en Europa ha sido complicada y le costó mucho tiempo y trabajo.

"Vamos partido a partido. Todos los jugadores llevan un proceso y a mi me costó un poco más, me siento en gran momento y todavía me queda mucho camino por recorrer", dijo.