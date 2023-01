El 'Piojo' no va a ser: Tuca Ferreti llama a Álvaro Morales en pleno programa

Ricardo "Tuca" Ferreti aseguró que Miguel 'Piojo' Herrera no será entrenador de la Selección Mexicana, esto durante un programa en vivo de ESPN.

"Álvaro (Morales), ¿nada más porque un tipo da una entrevista es candidato? No hay candidatos. Hay ofrecimientos. Me entiendes. Porque si tú das una entrevista a una cadena televisiva ya eres candidato entre comillas. Un candidato va a salir de la Comisión de Selecciones Nacionales y después de la Junta de Dueños", explicó el "Tuca" en ESPN.

"Yo te platico una: el 'Piojo' no va a ser, no va a ser y no sólo por lo de los aztecos. El 'Piojo' es un gran muchacho, un gran entrenador pero hay cosas que lo imposibilitan".