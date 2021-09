"El Tigre" Falcao anota en su debut con el Rayo Vallecano

ESPAÑA.- Radamel "El Tigre" Falcao anotó a los 10 minutos de haber debutado con el Rayo Vallecano el sábado, completando una victoria por 3-0 sobre el Getafe en un derbi de La Liga entre los dos clubes más modestos de la capital española.

El delantero veterano entró de cambio a los 71 minutos con el Rayo al frente 1-0. El mediocampista Pathé Ciss aumentó la ventaja poco antes de asistir a Falcao con un pase para que el colombiano anotara desde el ángulo.

35-year-old Radamel Falcao scores on his debut for Rayo Vallecano!



El Tigre is back 🐯 pic.twitter.com/4Rkf3qJDut