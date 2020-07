Reconocen a "Checo" como el mejor piloto

Ciudad de México.- El mexicano Sergio “Checo” Pérez fue nombrado el mejor piloto del segundo Gran Premio de Austria (Estiria).

Con su Racing Point, el tapatío arrancó en la posición 17 y terminó la carrera en el sexto sitio, por lo que se llevó la votación en el Red Bull Ring.

Started: P17 🚦



Finished: P6 🏁



A superb performance from @SChecoPerez



And he's your Driver Of The Day at the Styrian Grand Prix #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/bvgm2hg21F