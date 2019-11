Agencias

Está decidido, Luis Fernando Tena dirigirá a Chivas el próximo Clausura 2020. Amaury Vergara, presidente del Guadalajara, ha dado su aprobación para que el Flaco continúe como el 'Pastor' del Rebaño, por lo que Ricardo Peláez, director deportivo, le notificará al estratega la decisión durante el transcurso de esta semana para continuar con la planeación para el siguiente semestre.

Tena dirige a un “plantel mejor de lo que creía” y respecto a Peláez señala: “Es gente de futbol y yo me entiendo bien con toda la gente”.

Después de todo, Tena hace ‘milagros’: “Tuve la suerte de que he sido el que ha hecho Campeón a Cruz Azul en los últimos 40 años”.

¿Hay un mejor técnico en la actualidad para Chivas?

No soy el mejor, soy el idóneo. Me encuentro muy bien, los jugadores me han recibido muy bien, la directiva también. Me siento muy a gusto trabajando con este grupo de mexicanos, que es muy capaz. Es un plantel mejor de lo que yo creía, jugadores que son mejores de lo que yo veía.

Algunos dicen que hay futbolistas que se ponen a jugar dos o tres fechas antes, porque quieren asegurar contrato. ¿Qué opinas de esto?

He oído que lo dicen. No creo que sea el caso. Este equipo se entrega siempre, lucha en entrenamientos y en partidos; son los primeros que quieren salir de la mala racha. Sería el quinto torneo sin calificar y hay algunos que están todos esos torneos.

¿Chivas necesita proyectos a mediano y largo plazo?

Sí, como todos los equipos, necesita un proyecto; el plantel es bueno. Esté el Flaco Tena o no esté, el plantel se va a reforzar. Este equipo, sin duda, va a clasificar el siguiente torneo, sin ninguna duda.

¿Tienen material humano para Liguilla?

Este plantel puede pelear la Liguilla; lo van a reforzar y el próximo torneo, no tengo duda, las Chivas van a clasificar.

Ahora que hablas de lo numérico, ¿crees que has hecho los méritos en lo futbolístico para continuar en Guadalajara?

Pienso que sí, pero sobre todo por el funcionamiento del equipo y la intensidad, más allá de los resultados, que a veces se dan o no, pero sí es obvio que los jugadores han aumentado su nivel, que el funcionamiento colectivo ha ido mejorando y que los resultados se han dado; está claro que el equipo lleva una tendencia positiva. Yo sé lo que representa Chivas y quiero quedarme aquí.

Se menciona el ‘efecto Peláez’. ¿Existe el ‘efecto Tena’?

Trabajamos todos los días para eso, para que mejore el funcionamiento, para saber dónde se siente más cómodo el jugador, tratamos de buscar muchas formas de motivación; la presencia de Ricardo, por supuesto, también ayuda. Todo se va juntando para tener un buen cierre, mejorar en el cociente, para dejar una mejor imagen y que la gente esté contenta con su equipo.

¿De qué herramientas motivacionales echas mano?

Buscar videos de todo tipo, pláticas; el verbo motivar se conjuga diferente para cada persona. Uno tiene que estarle buscando la forma a cada individuo. Vi lo que hizo Guardiola con ese equipazo, el estado anímico de un equipo es muy importante, eso es algo que el nuestro ha mejorado. Hoy nuestro equipo es un equipo seguro de sí mismo; desde enero no ganaban un partido de visitante; fuimos a Monterrey y empatamos, fuimos a Juárez y ganamos y ganamos en Toluca. Ahora es un equipo muy seguro de sí mismo.

¿Qué opinas de Ricardo Peláez?

Ha demostrado su capacidad, desde jugador tuvo gran mentalidad, fue un gran comentarista, le fue bien en América y en Cruz Azul. Se ha ganado un prestigio como director deportivo, por eso lo buscan tantos equipos. Es gente de futbol y yo me entiendo bien con toda la gente.

La gente dice que si Luis Fernando Tena fue capaz de hacer Campeón a Cruz Azul es capaz de clasificar a Chivas…

Estoy seguro de que vamos a clasificar el próximo torneo, porque vamos agarrando una línea de juego muy eficiente. Tuve la suerte de que he sido el que ha hecho campeón a Cruz Azul en los últimos 40 años, el único que ha hecho Campeón a Morelia en su historia y el único que ha ganado Toulon, en más de 25 veces que ha ido la Selección allá y, obviamente, una medalla, pero este reto del chiverío es importantísimo, es algo que me entusiasma. Me ilusiona hacer algo grande, algo sonado, como en 2017, que hicieron una Liguilla extraordinaria, sobre todo con Tigres.

