'Chicharito es un jugador muy importante': DT de West Ham

Agencia

Ciudad de México.- Manuel Pellegrini, entrenador del West Ham, informó que considera a Javier Hernández como un futbolista importante en su nuevo club, incluso reveló que ya habló con el mexicano, mismo que espera reporte mañana con los Hammers.

"Hablé con Javier antes de jugar en la Copa del Mundo. Cuando firmé aquí, le dije que él sería un jugador muy importante aquí conmigo", declaró el estratega chileno en una entrevista que concedió a Starsport, según informa el portal ESPN.

El director técnico aceptó que aún no define cómo parará a su equipo con la llegada de jugadores ofensivos como: Felipe Anderson y Andriy Yarmolenko, se sumaron a Hernández, Arnautovic y Michail Antonio.

También te puede interesar: Real Madrid recibe a su nuevo portero ucraniano, de 19 años

"Cuando traes tantos jugadores nuevos, es posible que necesites algo de tiempo para encontrar el mejor XI inicial, pero el fútbol no te da tiempo, así que debemos estar listos para el primer juego", indicó.

El organismo que rige el fútbol inglés, realizó un video con las mejores actuaciones del mexicano con los Hammers para celebrar su aniversario con el club londinense.

A pesar de que los Hammers han fichado a siete futbolistas, el entrenador no descarta que haya más caras nuevas: "Hasta el último día en el que podamos traer jugadores, trataremos de armar un escuadrón tan fuerte como podamos. Estamos trabajando junto con el consejo. Veremos cuánto dinero tenemos ahora hasta que hayamos terminado".

El West Ham debutará en la Premier League el próximo domingo 12 de agosto ante el Liverpool.

Por otro lado, Javier Hernández ayer cumplió un año con el equipo londinense, y la Premier League a través de sus redes sociales, recordó el paso del ariete azteca por el club. En un video donde reúne sus mejores actuaciones destacan su primera anotación y el tanto que le hizo al Chelsea.

Lethal in the box ⚒@CH14_ became a @WestHamUtd man #OnThisDay last year pic.twitter.com/oeuKWxC8xG