Mientras la Federación Francesa de Futbol alista una demanda contra la Asociación Argentina de Futbol por cánticos considerados racistas, Enzo Fernández ofreció una disculpa por la gravedad de los cánticos que entonó en el marco de los festejos por ganar la Copa América.

Durante una transmisión en vivo, el futbolistas del Chelsea entonó un cántico que tiene tintes discriminatorios. Compañeros franceses como Axel Disasi, Malo Gusto y Wesley Fofana lo dejaron de seguir en Instagram. "Racismo desinhibido", publicó Fofana.

Here is Enzo Fernandez and Argentina players celebrating that Copa America win by singing that racist France chant from the 2022 World Cup pic.twitter.com/pxoaX2MApE