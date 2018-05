Aún no hay contrato para Ginac y Aquino en Tigres

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Ha quedado en duda si los futbolistas André-Pierre Ginac y Javier Aquino seguirán jugando con Tigres, pues no se había hablado nada al respecto de las renovaciones de sus contratos con el equipo, Miguel Garza, delegado deportivo del club, aseguró que todo el plantel sigue vinculado laboralmente con la institución.

“Todos tienen contrato. Todos los días me preguntan ‘¿qué pasó con Aquino?’ y contesto lo mismo, pero es de Tigres. Tiene un año más. También (Gignac) y todos los jugadores tienen contrato con Tigres, para que no repitan y mañana no tengan otra vez la pregunta”, señaló a su llegada a las oficinas en el Volcán.

De acuerdo con el portal Medio Tiempo, el directivo felino habló sobre el equipo Sub-20 que disputará la Final contra América, del cual ha estado muy pendiente Ricardo Ferretti, ya que de ahí subirán ocho jugadores para la próxima Temporada para cumplir con la Regla 20/11, tanto en liga como en Copa MX.

“Ricardo ha estado viéndolos para sacar chavos por la nueva regla; se está proponiendo que sean alrededor de 750 minutos en el torneo, en la Copa se está hablando de la participación de mínimo de tres muchachos al cien por ciento de cada uno de los juegos. La Copa la vamos a utilizar al cien por ciento para estos chavos que tengan salida y que tengan una preparación”, comentó.

Por otro lado, el cuadro auriazul tiene tres elementos en la prelista de Juan Carlos Osorio, como son Javier Aquino, Hugo Ayala y Jürgen Damm y espera que se puedan mantener en la definitiva para el Mundial de Rusia.

“Contento, ojalá que se forme un buen grupo y ojalá que tengamos una buena participación y qué bueno que Tigres pueda aportar hasta el momento, tres jugadores”, dijo.