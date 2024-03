Equipos de las Grandes Ligas inauguran la temporada 2024

Después que los Dodgers de Los Ángeles y Padres de San Diego levantaron el telón de la campaña de 2024 en Corea del Sur la semana pasada, los otros 28 equipos de las Grandes Ligas abren este jueves.

Sí, hoy es el día inaugural 2024 ¿Qué esperar de los equipos que inician su temporada? Shohei Ohtani ya hizo su debut con los Dodgers la semana pasada en Corea del Sur, pero todas las miradas seguirán puestas sobre el polifacético pelotero cuando Los Ángeles reciba a los Cardenales de San Luis.

El jugador, con el contrato de 700 millones de dólares, intenta mantenerse enfocado en el terreno de juego luego del despido de su intérprete y amigo de mucho tiempo Ippei Mizuhara, de quien Ohtani dijo el lunes le había robado para pagar deudas de apuestas.

Mizuhara fue despedido la semana pasada cuando los Dodgers estaban en Seúl. Ohtani, quien no lanzará esta campaña mientras se recupera de una segunda cirugía de Tommy John, se fue de 10-3 con dos carreras remolcadas cuando Los Ángeles y San Diego se repartieron victorias en la serie de Seúl.

We made it! #OpeningDay is here! pic.twitter.com/ufMqEsJwah