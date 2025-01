Es Laura Mueller la primera 'Ingeniera de Carrera' de la F1

El equipo Haas ha dado un importante paso en su estructura al promover a Laura Mueller al cargo de Ingeniera de Carrera para su flamante fichaje, Esteban Ocon.

Este movimiento forma parte de un esfuerzo estratégico para fortalecer su desempeño en la Temporada 2025 de la Fórmula 1, tras lograr su mejor resultado en el Campeonato de Constructores desde 2018, al terminar en séptimo lugar el año pasado.

La renovada alineación del equipo incluye a Ocon, ganador de Grandes Premios, y al prometedor junior de Ferrari, Ollie Bearman.

Mueller, quien anteriormente se desempeñaba como Ingeniera de Rendimiento, se convierte en la primera mujer a tiempo completo en asumir el prestigioso rol de Ingeniera de Carrera dentro del equipo.

Haas' Laura Mueller becomes the first female Race Engineer in Formula 1 history 👩‍💻#F1 pic.twitter.com/DYcoui5gUR