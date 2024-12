ES OFICIAL: ‘Checo Pérez’ anuncia su salida de Red Bull Racing

¡Es oficial! Por medio de un mensaje en redes sociales, Sergio ‘Checo’ Pérez anunció este miércoles su salida de Red Bull Racing, tras varios días e incluso meses de rumores.

A través de un comunicado, se dio a conocer que después de cuatro años bajo el manto de la escudería de los toros rojos, el mexicano y RB ‘han acordado terminar con su relación profesional’, pese a que semanas atrás se reveló que el tapatío permanecería con ellos hasta 2026 tras renovar su contrato.

“Durante este tiempo, Sergio jugó un papel crucial al asegurar múltiples victorias, innumerables podios y dos campeonatos mundiales de constructores, contribuyendo de forma significativa a la era más exitosa del equipo en la Fórmula 1”, detalló Red Bull en el mensaje publicado este 18 de diciembre.

Thank you for these four years @redbullracing

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 18, 2024

¿Qué dice Checo sobre su salida?

El piloto tapatío declaró que está sumamente agradecido por haber formado parte de cuatro temporadas junto a Max Verstappen y Red Bull.

Sobre su tiempo en la escudería, detalló que ‘ha sido una experiencia inolvidable’, asegurando que siempre atesorará el éxito que lograron juntos, así como los grandes récords que rompieron y a toda la gente maravillosa que conoció en el camino.

“Ha sido un honor correr con Max, tenerlo como compañero todos estos años y compartir nuestros éxitos”.

En su mensaje, el mexicano también agradeció a los miembros de su equipo, desde la directiva, ingenieros, mecánicos, mercadotecnia, comunicaciones hasta los de catering, hospitality y cocina.

Gracias por todo Checo 💙



— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 18, 2024

Un abrazo para sus fans

Pérez aprovechó la oportunidad para destacar el apoyo incondicional de sus aficionados alrededor del mundo, ‘especialmente a los fans mexicanos’.

Sergio Pérez finalizó su mensaje con su icónica frase: ‘Y recuerden… NEVER GIVE UP’.

🖐️ Five wins

🍾 29 podiums

🏎️ Three poles



— Formula 1 (@F1) December 18, 2024

