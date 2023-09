España convoca algunas de las campeonas, que insisten en mantener el boicot

Las jugadoras de la Selección femenina de España , campeonas del Mundial Femenil 2023, anunciaron este lunes que no cederán en su boicot al equipo nacional.

A pesar de que algunas de ellas fueron convocadas por la nueva entrenadora Montse Tomé .

Los deportistas declararon en un comunicado que la convocatoria las tomó por sorpresa.

Tras haber advertido que sus demandas para cambios en la Federación Española de fútbol aún no han sido cumplidas.

La nueva directora técnica decidió convocar al 15 de las campeonas mundiales a su plantel.

Jenni Hermoso , la delantera que recibió un beso en los labios del ex presidente de la federación Luis Rubiales, no fue citada.

La polémica por esta acción de parte del ex mandatario provocó una crisis institucional y avergonzó la imagen del fútbol español, además de la eventual renuncia de Rubiales.

Tomé en una rueda de prensa previa explicó que conversó con Hermoso y decidió no convocarla. "Hemos creído que la mejor manera de protegerla es así. Contamos con Jenni",

La nueva estratega se optó por como auxiliar del ex técnico Jorge Vilda, no aclaró si Jenni habría solicitado directamente no estar convocada.

Las jugadoras insistieron en que la federación no puede obligarlas a formar parte de la selección y que la convocatoria no estuvo acorde al reglamento de la FIFA.

Según la legislación deportiva española, los deportistas tienen la obligación de asistir las convocatorias a los equipos nacionales a menos que existan circunstancias que les impida jugar, como una lesión.

La "Roja" femenina afrontará un par de duelos por la Liga de Naciones de la UEFA.

El primero contra Suecia este viernes y luego con Suiza el 26 de septiembre.

"Nosotras como jugadoras profesionales de élite y tras todo lo acontecido en el día hoy, estudiaremos las posibles consecuencias legales a las que nos exponen la RFEF al ponernos en una lista de la que hablamos pedido no ser convocadas por razones ya explicadas públicamente"

"Lamentamos una vez más que nuestra Federación nos situamos en una situación que nunca hubiéramos deseado",

Añadieron en un escrito que al menos 16 de las 23 convocadas compartieron en sus redes sociales.

Entre ellas se encuentran las campeonas mundiales Aitana Bonmatí, Alexia Putellas e Irene Paredes.

Un total de 39 futbolistas, incluyendo 21 de las 23 que conquistaron el Mundial el mes pasado, previamente firmaron una declaración en la que se niegan jugar con la selección hasta que se cumplan con una serie de demandas por cambios en las estructuras del fútbol femenino.

Reclamando profundas reformas y nuevo liderazgo después de que el ex presidente de la federación española se resistió a dimitir por el beso a Hermoso en la premiación tras la final en Sidney.

Rubiales acabó renunciando, pero las jugadoras insisten que no todas sus demandas han sido cumplidas.

Montse Tomé afirmó que consultó con cada una de las jugadoras que convocó y que espera que se presentarán a los entrenamientos.

Añadiendo que ninguna le pidió no ser convocada, pero no especificó si el boicot había culminado.

"Confío en que las jugadoras son profesionales, vienen de ser campeonas del mundo, aman la profesión", señaló la entrenadora puntualizando "Estar en la Selección española es un privilegio y sé que van a estar con nosotros".

Previo a la convocatoria la federación emitió un comunicado en el públicamente reiteró a las jugadoras que están comprometidos a cambios estructurales en la institución.

"Se insta a las jugadoras a sumarse a este cambio liderado por la federación, entendiendo que las transformaciones que deben continuar deben ser sólidas y justas" enfatizando "Garantizamos un entorno seguro a las jugadoras y apostamos por un clima de confianza mutua para que podamos trabajar juntos y lograremos que el fútbol femenino siga progresando con mucha más fuerza".

Entre las demandas de las deportistas está la renuncia de Pedro Rocha, el presidente interino de la federación, así como depurar a todo el personal que trabaja con la selección femenina.

Sin embargo la federación española ha insistido que el directivo lidere un proceso de "transición", hasta que el organismo deportivo realice elecciones.

Con información de AP.