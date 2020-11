Especial: ¿Cuáles son los personajes y dichos más comunes del gym?

Ciudad de México.- Sabemos que podrían ser muchísimos más, pero estos son quizá los siete personajes más vistos en todos los gimnasios. Estamos seguro que conoces a varios o todos.

Los gritones

Parece que la emoción les gana o el peso los vence y entonces pujan y gritan con fervor, lo que para muchos distrae, es molesto y desconcertante. Es verdad que agregar más peso podría favorecer el desarrollo de más masa muscular, pero no es el único método. Consulta a tu entrenador y recuerda que a veces "más vale maña que fuerza".

A los que 'se les olvida' el desodorante

No sabemos si se les olvida ponerse desodorante o simplemente creen que están exentos de oler mal, pero ponen en aprietos a muchos de los compañeros del gimnasio. Ahora, no te vayas del otro extremo, pues también hay quienes parece que en lugar de ir al gym van a una cita romántica y se ponen como medio bote de perfume, lo cual es irritante para la nariz de otros.

Los que solo van a ligar

¡No lo hagas!, para muchos el gimnasio es una forma no solo de ponerse fit, sino también de desestresarse y olvidarse de su ex, y lo que menos quisieran es empezar una nueva relación. Al gimnasio se va a entrenar, nada más. Bueno, ok, también puedes hacer amigos, pero trata de no interrumpir sus rutina o parecer insistente en algo que haga que malinterpreten tus intenciones, pues a nadie le gusta sentirse acosado(a).

Los que hacen todo mal

No te burles. Todos fuimos ese personaje alguna vez, o quizá aún, y no porque hagas todo mal, pero sí porque tal vez no tengas la técnica perfecta. Sé humilde y acércate con el coach o alguien de confianza, pues así evitarás lesiones y avanzarás más rápido en tus metas.

Los que agandallan varios aparatos, mancuernas...

No están los tiempos para hacer superseries. Entrena aparato por aparato o máximo en biserie, pero sanitiza bien todo y organízate con tus compañeros para no obstruirse mutuamente. En pocas palabras, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan, y deja todo como te gustaría encontrarlo. El orden nos beneficia a todos.

Los que están mega obsesionados

Relax. No sufras el gym. No es necesario que pases hoooras y te estés viendo todo el tiempo en el espejo. ¿No estás progresando tan rápido como quisieras?, entonces acércate con los profesionales, como coach y nutripologo; deja de sobreentrenar, pues eso también aumenta el riesgo de lesión y solo te genera más estrés. Hay quienes hacen su rutina de pesas en 45-50 minutos, descansando menos entre series, y está perfecto. Si vas a hacer cardio, con 25 minutos es suficiente.

Los que tienen 'celulitis'

Obviamente no nos referimos a la celulitis del abdomen u otras partes del cuerpo, sino a la tecnodependencia. Piensa que el tiempo es oro y que lo mejor es que realmente lo aproveches ejercitándote en lugar de tomándote decenas de selfies, pasando el rato en redes sociales o texteando. Por tu bien y el de todos, pues recuerda que además debemos pasar el menos tiempo posible en espacios cerrados, para disminuir riesgos ante el Covid.

Dichos absurdos que escuchamos en los gimnasios

Cuando escuches consejos sobre cómo progresar en tu entrenamiento, piénsalo dos veces, pues hay cosas tan disparatadas que no solo NO te ayudarán, sino que harán que tengas retrocesos. Aquí 5 ejemplos:

Si eres gordito no debes hacer pesas

Las malas influencias del gimnasio suelen decirle a las personas que tienen kilos de más que no deben hacer pesas porque la grasa se les endurecería. ¿What?, la grasa no se endurece, no hay ningún estudio que avale esa afirmación.



Lo idóneo es hacer ejercicio cardiovascular y también pesas, pues estas últimas te harán ganar masa muscular, y con ello también aumenta el gasto energético total, por lo que la quema de calorías se facilita.

Puedes quemar grasa de donde tú quieras

Quien te lo diga te miente, ya sea por dolo o desconocimiento. La grasa no se quema de forma localizada. Un deficit calórico,-consumir menos calorías de las que requieres al día-, es lo que hará que pierdas grasa, pero ésta se irá de donde tu cuerpo "interprete" que está de más, no de donde tú quieres.



Aquí es esencial la ayuda de un nutriólogo, pues tampoco se trata de matarte de hambre, porque si lo haces, lo más probable es que pierdas masa muscular en lugar de depósitos grasos.

Mujeres: entrenar con mucho peso parecerán hombres

No, por más peso que usen en los ejercicios no se van a poner como hombres, a menos que se inyecten testosterona. Es verdad que hay mujeres que pueden tener un aumento de masa muscular al hacer pesas, pero jamás será comparable con las ganancias que logran los hombres, debido a que en ellas prevalece la progesterona y las cantidades de testosterona son mínimas.

Si quieres "subir" músculo, come de todo, no te midas

Nooo. Si eres flaquito (a) y quieres ganar masa muscular debes medirte con los carbohidratos y las grasas. Aquí es fundamental el apoyo del nutriólogo para adecuar un plan específico a tu ritmo de vida, tiempo para hacer ejercicio, alimentos favoritos, etc… porque si crees que por ser delgado(a) puedes comer sin control, lo único que pasará es que ganarás grasa y poca más muscular.

Mientras más sudes, más grasa quemas

No, lamentablemente no, porque la grasa no se suda, sino que se oxida, y ese proceso ocurre únicamente a través de tooodo un proceso en el que es clave el déficit calórico. ¿Cómo lograrlo?, otra vez, el nutriólogo es el indicado para decirte cómo. Además, debes saber que otra cosa para que ocurra es hacer cardio al 60-70% de tu frecuencia cardiaca. Así que deja de ponerte cosas raras en el abdomen, ya que eso tal vez solo te deshidrate, pero la grasa ahí seguirá.