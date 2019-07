Agencias

El trofeo del Mundial pasará cuatro años más en las oficinas de US Soccer después de que Estados Unidos venciera 2-0 a Holanda en la final de Francia 2019. La cuarta para las estadounidenses, en la tercera ocasión que defendían el título y esta ocasión, no hubo milagro japonés que impidiera el bicampeonato.

El fútbol tendrá cientos de clichés, algunos más ciertos que otros, cayendo en la primera categoría aquel que dice que las finales no se juegan, se ganan. Y eso hizo Estados Unidos toda la fase de eliminación directa, en la que no marcaron más de dos goles en ningún partido, pero aún así superaron cada obstáculo. Holanda hizo probablemente el mejor trabajo cortando los circuitos y de no ser por un penalti a la hora de juego, el sufrimiento habría sido mayor.

Holanda sabía que para competir, tenía que resistir los primeros minutos y pasó la prueba con nota. Se convirtieron en el primer equipo en mantener el arco intacto en 12 minutos ante Estados Unidos y maniataron al ataque norteamericano.

Primer tiempo

El primer tiro al arco llegó al 28', cuando Julie Ertz probó por primera vez a Sari van Veenendaal y de ahí creció la figura de la meta holandesa, que lo detuvo todo en la primera parte: un cabezazo de Sam Mewis, par de intentos de Alex Morgan y centros de Heath y Rapinoe. Y si bien no tenían el protagonismo de la pelota, las holandesas generaron peligro a velocidad y pusieron a trabajar a Alyssa Naeher, quien resolvió bien jugando su área.

Pero lo que no pudo detener Van Veenendaal fue un penalti. Van der Gragt no vio que Alex Morgan llegó por el lado ciego, le ganó el balón y su patada para despejar le pegó a la delantera. VAR y penalti.

Megan Rapinoe, la estrella del Mundial, tomó el balón y cobró magistralmente. 1-0 que sabía definitivo, más después de que Mertens recortó par de veces en el área en lugar de tirar y Rose Lavelle, quien apunta a tomar la estafeta en el Team USA, hizo pagar a Holanda con un gran regate que definió de manera soberbia. Holanda cayó a la lona.

El tercero estuvo mucho más cerca que el descuento, con ocasiones desperdiciadas por Morgan, Dunn y Lloyd, pero eso se queda en anécdota porque en Lyon, Estados Unidos refrendó su título del mundo.

Ficha técnica

ESTADOS UNIDOS: Naeher; O'Hara (Krieger 46'), Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Mewis, Ertz, Lavelle; Heath (Lloyd 87'), Morgan, Rapinoe (Press 79'). DT: Jill Ellis0 -

HOLANDA: Van Veenendaal; Van Lunteren, Dekker (Van de Sanden 73'), Van der Gragt, Bloodworth; Groenen, Van de Donk, Spitse; Martens (Roord 70'), Miedema, Beerensteyn. DT: Sarina Wiegman.

