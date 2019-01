Muere el entrevistador más famoso de la lucha libre

Agencia

Estados Unidos.-La WWE lamentó este miércoles la muerte a los 76 años de Gene Okerlund, miembro del Salón de la Fama de la empresa y quizá el entrevistador más famoso en la historia de la lucha libre estadounidense.

De acuerdo con Notimex, tras su paso por la American Wrestling Association, el hombre conocido como “Mean Gene“, llegó a la WWE en 1984, alcanzando un nivel de fama similar al de estrellas como “Macho Man” Randy Savage, The Ultimate Warrior y Hulk Hogan.

Sin embargo, quizá uno de sus momentos más importantes detrás del micrófono ocurrió en 1985, cuando entonó el himno nacional estadounidense en Wrestlemania, el evento luchístico más grande del planeta.

Ya para 1993, Mean Gene se cambió a la WCW, donde pudo trabajar con Sting, Diamond Dallas Page y Goldberg, entre otros.

De momento no se informó la causa del deceso.

WWE is saddened to learn that WWE Hall of Famer Gene Okerlund, the most recognizable interviewer in sports-entertainment history, has passed away at age 76. https://t.co/DyPiEiVLoV