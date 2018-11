Julio César Chávez Jr. presume nuevo auto y rutina de box

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Julio César Chávez Jr ha sorprendido en redes sociales con una serie de fotos en donde presume su entrenado y musculoso cuerpo, las técnicas de entrenamiento que realiza para prepararse en su próximo encuentro y su auto nuevo.

El hijo del famoso boxeador Julio César Chávez, publico varías fotos con mensajes positivos. En ellas aparece peleando en el ring y entrenando duro, y como resultado logra tener un abdomen marcado y firme.

"Dios nunca nos abandona. Nosotros lo abandonamos. El siempre está ahí, pero nosotros solo estamos cuando nos va bien o necesitamos. Con mucha fe día a día me da los ánimos que necesito".

"Thanks to all those who have helped me in one way or another. Estoy bendecido tengo esposa, hijas, familia, amigos y mi mamá".

Ver esta publicación en Instagram #teamchavezjr Una publicación compartida de Julio Cesar Chavez Jr (@jcchavezjr) el 22 Oct, 2018 a las 4:27 PDT

"Gente que ya no está: mi abuela materna, mi tío borrego y mi abuelo paterno. Hermanos que no quieren creer en dios? Dios los bendiga a todos listo vamos a ganar el 1ro de diciembre y mi papá que es el más batalloso", escribió el boxeador.

Y 'el junior' no solo presume su sexy cuerpo, también su carro deportivo.

Hace unos días, el famoso subió una serie de videos a su 'Instagram Stories' que grabó desde el interior de su Lamborghini.

Ahí mencionó que era la tercera vez que lo conducía y se nombró a él mismo como un "presumido".