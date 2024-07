Euro 2024: España y Francia van por pase a Final ¿Cuándo y dónde verlo?

España y Francia se enfrentarán en un emocionante duelo de semifinales de la Euro 2024 para definir al primer finalista del torneo.

El partido se llevará a cabo en el Allianz Arena de Múnich, donde ambas selecciones buscarán asegurar su lugar en la gran final.

La selección española, conocida como La Furia Roja, llega a esta semifinal con un desempeño impecable, habiendo ganado todos sus cinco partidos en el torneo. Sin embargo, se enfrentará a su prueba más difícil hasta la fecha contra una talentosa selección francesa. Luis de la Fuente, entrenador de España, ve este partido como una oportunidad histórica para su equipo.

