Euro 2024: Mbappé sufre lesión en victoria de Francia sobre Austria

Kylian Mbappé sufrió un fuerte golpe en el rostro durante el tramo final del partido entre Francia y Austria, debutando en la Eurocopa con una victoria 1-0. El astro francés terminó con la nariz sangrando y tuvo que ser sustituido.

El choque con el defensa austriaco Kevin Danso dejó a Mbappé tendido en el césped. El arquero austriaco Patrick Pentz pidió atención médica inmediata. Las señales de dolor en Mbappé eran evidentes, generando preocupación en su equipo y en los aficionados.

“La nariz de Mbappé no está bien”.



Deschamps habla de la lesión del francés y a pesar de no tener el parte médico aseguro que la tiene muy dañada.



📌 L’Equipe informa que esta noche se tomará una decisión de si habrá que operarle o no. pic.twitter.com/Kcx7X9EgFG