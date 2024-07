Euro 2024: Países Bajos e Inglaterra buscan romper maldiciones históricas

Países Bajos e Inglaterra buscan el pase a la Final de la Euro (para desafiar a España) y también acabar con esa maldición por la que sus aficionados terminan con el corazón roto en lugar de festejos.

El duelo semifinal se podrá seguir en punto de las 13:00 horas por Canal 5, Sky 534 y 1534, así como en Izzi 534 y ViX+.

El ejemplo más reciente ocurrió hace tres años, en el duelo por el título de la Euro 2020 que vio caer a los ingleses en tanda de penales frente a Italia, en el mismísimo Wembley.

Solo que ese no es el único traspié en duelos definitivos, por eso la importancia del partido en Dortmund.

Inglaterra también fracasó en 1996 cuando, pese a organizar la Euro en su casa, cayó en la Semifinal por una fatídica tanda de penales ante Alemania en la que en muerte súbita erró quien ahora es su técnico, Gareth Southgate.

La tragedia también ha rondado en Mundiales, como pasó en Qatar cuando Harry Kane voló el balón en el penal que le habría dado el empate ante Francia en Cuartos de Final o bien en aquella Semifinal en Rusia 2018 cuando la sorprendente Croacia les pegó en el tiempo extra. En 2019, cayó en Semifinales de la UEFA Nations League en tiempo extra, justo ante Países Bajos.

El equipo de los Tres Leones ganó la Copa del Mundo en 1966, hace casi seis décadas, y el tercer lugar en la Eurocopa 1968.

Países Bajos, otro de los grandes animadores del futbol internacional, suele convivir con ese tipo de tragedias.

La Oranje solo fue campeona de la Eurocopa en 1988. En las ediciones de 2000 y 2004 alcanzó las Semifinales, instancia que no pudo superar. En la Copa del Mundo de 2014 cayó en penales durante la Semifinal contra Argentina, mientras que en 2010 perdió la Final contra España.

Países Bajos es el eterno subcampeón, ya que además de caer en el duelo por el título en el Mundial de Sudáfrica, también sucumbió en 1974 y 1978, frente a Alemania y Argentina.

Además, en 2019 cayó en la Final de la Nations League frente a la Selección de Portugal, mientras que en 2023 mordió el polvo en Semifinales ante Croacia, en el tiempo extra.

Así que el reto no es solo superar este escollo, sino cambiar su inercia cuando el domingo enfrenten a España.

🇳🇱🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 A place in Sunday's final awaits...



Tap below to make your predictions!#EUROpredictor | #Betano