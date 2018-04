¡Brutal! Ex militar hace KO y 'acaba' con su rival en la MMA

Agencias

ESTADOS UNIDOS.- Una ex militar ha hecho historia dentro de uno de los deportes más peligrosos del mundo, la MMA. Se trata de Kal Schwartz y la 'golpiza' que le dio a su contrincante dentro de la Invicta FC 28, ese encuentro se ha vuelto en uno de los más sangrientos en la historia de ese deporte.

De acuerdo con el portal El Debate, Kal Schwartz, peleadora apodada la "Miss América", acaparó la atención de todos los amantes a este deporte luego de protagonizar una de las palizas más sangrientas en la historia de las Artes Marciales Mixtas, en donde su víctima fue Kay Hansen en el Invicta FC 28.

Sin duda alguna, dicha pelea se robó las miradas de propios y extraños por la manera de terminar, ya que muy pocas veces se ha visto tanta violencia en dicho deporte, el más claro ejemplo, se puede observar la forma en la que terminó el rostro de Kay Hansen tras recibir la tremenda golpiza por parte de Kal Schwartz.

That was a precursor to what would come in round two as Schwartz opened a huge cut on Hansen’s face with an elbow before suplexing her to the ground. Schwartz sensed the finish was near and flurried hard to force the referee to intervene. pic.twitter.com/c7li5tYFdv