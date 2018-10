Conoce las reglas excéntricas del fútbol italiano

Agencia

MONZA, Italia.- Tal parece que dentro del futbol italiano existen algunos personajes que quieren ver arder el mundo o al menos el vestidor de su equipo. Silvio Berlusconi, político italiano que compró recientemente el Monza 1912 de la Serie C en Italia, vuelve a ser noticia tras imponer una serie de reglas muy excéntricas en su paso por el futbol, dentro de las que destacan que sus jugadores deben estar sin barba ni tatuajes.

Todo jugador que opte por no hacer caso y llevar barba o 'pelo rebelde' será atendido por un peluquero personal que Berlusconi ha contratado para el club. 'No podrán llevar ni barba o cabellera rebelde. Ya tengo un peluquero dispuesto a cortarles el pelo gratis', comentó el ex primer ministro de Italia, informó el portal Récord.

Silvio Berlusconi quien en compañía con Adriano Galliani han emprendido este viaje dentro del Monza 1912, han establecido una serie de normas para sus jugadores, las cuales para algunos son extremistas y para otros tantos, son un ejemplo a seguir. Ya se hizo mención a que los jugadores no deben tener barba ni tatuajes, pero esto no es todo, ya que otra de las múltiples reglas que deben cumplir, es que cada uno 'deberá estar siempre vestido con sobriedad y a la moda'. ¿Qué les parece?

También te puede interesar: La Copa Libertadores será transmitida por ¡Facebook!

Berlusconi parece haber tenido un ataque de locura o algo similar, pues aquí no acaba todo; cada vez que uno de sus jugadores cometa una falta contra un rival, este deberá ayudarlo a levantarse y pedirle una disculpa, además de tratar como un caballero al árbitro, ya que no se aceptarán malos comportamientos. Así estén de lo más enojados o discutiendo, deberá cumplirse al pie de la letra.

Por si esto no fuera suficiente, cada que estén en contacto con los aficionados y les vayan a dar un autógrafo, tienen que poner su nombre completo y ya no garabatos, como se acostumbra comúnmente; así lo impuso el dueño del Monza 1912. 'Cuando firmen un autógrafo, lo harán con sus nombres y apellidos, no con garabatos. Es señal de respeto y la geste siempre es primero'.

Por último y no menos importante, Berlusconi dejó en claro que su equipo va a estar formado meramente por jugadores jóvenes y sólo con italianos, pues no es creyente de introducir a jugadores con otra nacionalidad en su proyecto que trata de resaltar su amor por Italia (aunque de una forma extraña).