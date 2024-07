Exdirector de Ferrari se une a nuevo proyecto de la F1 de Audi

Este martes se ha revelado que el exdirector de Ferrari, Mattia Binotto, será el líder del nuevo proyecto de la Fórmula 1 del fabricante de automóviles alemán, Audi.

A principios de 2024, Audi adquirió la totalidad de Sauber. Será en 2026, que este equipo competirá bajo la bandera de Audi, utilizando una unidad de potencia completamente nueva que se está desarrollando en Alemania.

El ingeniero italiano estará al frente de la dirección técnica y de operaciones en la fábrica de Sauber, ubicada en Suiza, a partir de agosto de este año.

