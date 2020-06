Exestrella de NBA da golpiza a hombre que habría dañado su camioneta

Ciudad de México.- La exestrella de la NBA y campeón con los Cavaliers de Cleveland, J.R. Smith, fue grabado golpeando y pateando a un hombre en las calles de Los Angeles, supuestamente luego de que éste dañara su camioneta.

En las imágenes se puede apreciar como el exbasquetbolista le da hasta tres patadas a un hombre que está en el suelo y posteriormente le da un puñetazo en la cara cuando éste se pone de pie, según un video publicado por el portal TMZ Sports.

This guy broke JR Smith’s windows and JR let him have it pic.twitter.com/0Ap46Zz9ao