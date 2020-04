Exjugador del América quiebra en llanto al recordar a Salvador Cabañas

Ciudad de México.- El exjugador argentino, Sebastián Domínguez, quiebra en llanto cuando recuerda a Salvador Cabañas, luego de 10 años del atentado que sufrió el paraguayo, en un bar al sur de la Ciudad de México.

Aunque Seba asegura no ser gran amigo de Cabañas, el haber compartido vestidor y algunas reuniones lo ligan a él con cierto sentimiento. Sin embargo, no puede evitar el llanto al relatar su encuentro después de que ‘Chava’ sobrevivió a un balazo en la cabeza.