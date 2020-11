F1: “Checo” Pérez saldrá en la tercera posición para el Gran Premio de Turquía

Estambul.- El piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, de la escudería Racing Point, saldrá en la tercera posición para el Gran Premio de Turquía.

Durante la clasificación, en medio de la lluvia en una caótica sesión, dio la sorpresa el compañero del mexicano, Lance Stroll, quien se ubicó en la pole por primera vez en su carrera. En el segundo lugar llegó el holandés Max Verstappen.

Stroll termino 0,3 segundo delante de Max Verstappen de Red Bull, que parecía encaminado a ganar la pole tras dominar las dos primeras secciones y lideraba la Q3 cuando su equipo abandonó el plan de cambiar los neumáticos de su auto a intermedios.

La decisión salió mal y Verstappen terminó furioso, usando un improperio en el radio del equipo para describir los neumáticos.

En un excelente día para Race Point, el compañero de Stroll, el mexicano Sergio “Checo” Pérez, fue tercero, mientras que Alexander Albon de Red Bull fue cuarto, delante de Daniel Ricciardo, de Renault.

