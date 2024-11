F1 confirma que el GP de Mónaco seguirá presente hasta 2031

Los fanáticos de la Fórmula 1 han recibido una buena noticia esta semana: el Gran Premio de Mónaco continuará siendo parte del calendario de la Máxima Categoría del Automovilismo hasta 2031.

Después de varios desafíos en las negociaciones y dudas sobre su permanencia, el icónico evento ha firmado un acuerdo multianual que garantiza su presencia por seis años más.

La controversia surgió principalmente debido a temas económicos, ya que la carrera en el Principado no aporta los mismos ingresos que otros circuitos, lo que ha sido una preocupación para Liberty Media.

Sin embargo, la Fórmula 1 confirmó en un comunicado la extensión de un acuerdo que anteriormente vencía en 2025.

BREAKING: Formula 1 to continue to race in Monaco after new multi-year deal#F1 pic.twitter.com/sfXyX4bAJZ