F1: director de Mercedes se sincera sobre salida de Lewis Hamilton

El director ejecutivo de Mercedes-Benz en la Fórmula 1, Toto Wolff, decidió ser sincero acerca de la salida de Lewis Hamilton, quien se integrará próximamente a las filas de Ferrari.

El jefe de equipo de las Flechas Plateadas negó arrepentirse de las decisiones que llevaron a Lewis a tomar la decisión de cambiar de aires tras 12 temporadas en la escudería.

Wolff sugirió que tal vez el piloto siete veces campeón del mundo sintió la necesidad de un cambio para reinventarse y encontrar un nuevo impulso en la etapa final de su carrera.

Hamilton correrá para Ferrari a partir de la temporada 2025 luego de activar una cláusula de su contrato para abandonar Mercedes un año antes del término de dicho acuerdo.

Red Bull atraviesa uno de sus periodos más difíciles de las últimas temporadas, enfrentando una incertidumbre interna sobre la permanencia a largo plazo de su estrella, Max Verstappen.

El equipo lleva seis carreras sin lograr una victoria en la Fórmula 1, una racha negativa que no experimentaban desde 2021.

