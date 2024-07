F1: Esteban Ocon será el nuevo piloto de Haas a partir de 2025

Haas anunció en un comunicado que Esteban Ocon se unirá a sus filas a partir de la temporada 2025 de la F1, tras firmar un contrato multianual que comenzará la siguiente campaña.

El propietario del equipo, Gene Haas, declaró que Ocon ha demostrado de lo que es capaz en todos los equipos para los que ha corrido.

Very proud to announce I will be joining @HaasF1Team in 2025 on a multi-year deal.



I am thrilled to embark on this new chapter in my F1 career and join an ambitious racing team whose spirit, work ethic, and undeniable upward trajectory has really impressed me. I’d like to thank… pic.twitter.com/8ZrYV6Jdz1