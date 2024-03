F1: Helmut Marko revela la verdadera debilidad de ‘Checo’ Pérez

Según señaló Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, la debilidad de Sergio ‘Checo’ Pérez son sus problemas en las sesiones de clasificación, pues ha tenido bastante ‘tropiezos’ en ellas.

Sin embargo, Marko considera que si el piloto de 34 años se ‘pone las pilas’ y resuelve sus asuntos en esa parte, tendrá mejores resultados el próximo año.

Aunque Carlos Sainz Jr. se está convirtiendo en un fuerte candidato para ocupar alguno de los asientos en las grandes escuderías de la Fórmula 1 tras su victoria en el Gran Premio de Australia 2024, en Milton Keynes analizan si es mejor opción que el mexicano.

It wasn’t our weekend, nothing went as we had hoped, but it’s a long season, and we scored some good points. Now on to Suzuka!



No fue nuestro fin de semana, nada nos salió como esperábamos, pero la temporada es larga, sumamos buenos puntos. Ahora a pensar en Suzuka.#SP11 pic.twitter.com/BeqfJtcp7f