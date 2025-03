F1: Lewis Hamilton lidera la Clasificación Sprint en China

Lewis Hamilton vivió un momento memorable en el Gran Premio de China 2025 al conseguir la pole position en la Clasificación Sprint, su primera al frente de la parrilla como piloto de Ferrari.

Tras un complicado debut con la Scuderia en Australia, el siete veces campeón del mundo mostró una notable recuperación en Shanghái, donde superó a Max Verstappen por apenas 0.018 segundos con un tiempo récord de 1m 30.849s.

